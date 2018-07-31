اعتقال 17 فلسطينيا وإصابة مجندة للاحتلال بمواجهات بالدهيشة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيبت مجندة بجراح طفيفة خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة.

وحسب بيان جيش احتلال، فإن قواته اعتقلت 17 فلسطينيا، زاعما إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة لضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ونشاطهم ضد الجنود والمستوطنين.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، حيث أصيبت مجندة بجراح متوسطة، بعد أن ألقيت زجاجة حارقة على الجنود المقتحمين للمخيم.

ميدانيا، تركزت اعتقالات قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، فيما كثف جنود الاحتلال من عمليات الدهم والتفتيش في محافظات قلقيلية، الخليل وجنين ورام الله.

في محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون وداهمت منازل واعتقلت أربعة شبان، وانتشرت قوة عسكرية من المشاة في شوارع المخيم، كما اعتلى الجنود القناصة أسطح المنازل، حيث استمرت أعمال التفتيش والمداهمات حتى ساعات الصباح.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ساهر دبور بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حيث قام الجنود بإحضار نجله محمد من المعتقل وقامت بأعمال التفتيش الدقيق، كما اعتقلت الشقيقين محمد صمادعه وشقيقه عبد بعد حملة تفتيش داخل المنزل والعبث بمحتوياته، وكذلك الشاب أحمد محمود نخله إثر اقتحام منزل أسرته وجرى نقل المعتقلين إلى جهة مجهولة.

ونفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية واعتقل أدهم سلمي وعمر عمران حسين وأحمد نور الدين ريان، بينما اعتقل الشاب حازم العجلوني من بلدة كفر عقب شمال القدس.

وفي شمال الضفة الغربية، تمركزت الاعتقالات في مدينة جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عادل والشيخ لؤي حمدان سمودي وعبد السلام صالح كميل وإياد محمد كميل، فيما اعتقل إبراهيم خليل أبو دية، محمد عماد إخليل، وسيف كساب أبو دية من الخليل. بينما اعتقل الأسير المحرر محمد تحسين حجاجرة من بيت لحم.