هيئة مسيرات العودة: سنُسلّم "الجنايات الدوليّة" ملفًا يوثّق انتهاكات الاحتلال

أوضحت الهيئة الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنها أعدّت ملفًا قانونيًا وحقوقيًا متكاملًا، يعرض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ويُفصّل جرائمه، التي ارتُكِبت بحق المتظاهرين السلميين، إذ أسفرت عن استشهاد 155 فلسطينيًّا، وجرح أكثر من 17 ألفًا آخرين منهم نساء وأطفال ومسعفون وصحافيون.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" فإن الملف المُزمع تسليمه؛ يتضمّن تقريرا حقوقيا حول مسيرات العودة وكسر الحصار، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال بحق الأطفال والصحافيين والأطقم الطبية، ومذكرة إحاطة، وبلاغات، ورسالة من اللجنة لمكتب الادعاء العام.

وذكر منسق اللجنة القانونية بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، صلاح عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أنّه سيلتقي مع محكمة الجنايات الدولية، وسيسلّم ملف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًّا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأشار إلى أنّ الملف سيضم أيضا تقريرًا حقوقيًّا حول مسيرات العودة وكسر الحصار، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والصحافيين والأطقم الطبية ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة من اللجنة لمكتب الادعاء العام.

وبدأت مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار الماضي، الموافق للذكرى الـ 42 ليوم الأرض، حيث نُصبت خيام العودة في المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة؛ رفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ومطالبة بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.