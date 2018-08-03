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تخصيصُ معبر رفح مدة 4 أيام لعبور حجاج غزة

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 19:29

تخصيصُ معبر رفح مدة 4 أيام لعبور حجاج غزة
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سيُخَصّص معبر رفح البري، لمدة 4 أيام، لعبور حجاج قطاع غزة إلى الأراضي المقدسة في المملكة السعودية، وفقَ إعلان السلطات المصرية، اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن السلطات المصرية، قررت تخصيص معبر رفح المفتوح منذ أيار الماضي، بدءًا من غدٍ السبت، وحتى الثلاثاء المقبل، لتسهيل عبور حجاج القطاع البالغ عددهم أكثر من 3000 حاج.

وسيتم عبور الحجاج من معبر رفح، جنوبي القطاع، إلى ميناء القاهرة الجوي، للسفر منه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، في إطار دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، والتحرك لحل الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

ويربط معبر رفح القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل منذ تموز 2013، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية، قبل أن تُقرِّر فتحه لفترة غير محددة منذ أيار الماضي.

 


#معبر رفح
#رفح
#مصر
#السلطات المصرية
#السعودية
#الحج
#حجاج غزة

من عرب 48

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