غزة: استشهاد طفل في جمعة "الوفاء لشهيد كوبر"

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة صباح اليوم، السبت، استشهاد الطفل معاذ زياد الصوري (15 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس، الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط غزة.

وباستشهاد الطفل الصوري ترتفع حصيلة جمعة "الوفاء لشهيد كوبر" إلى شهيدين على حدود غزة.

وكان قد استشهد، مساء الجمعة، الشاب أحمد يحيى عطالله ياغي (25 عاما)، وأُصيب أكثر من 220 آخرين بسلاح الاحتلال في غزة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد فلسطيني، وإصابة 220 آخرين بجراح مختلفة، منهم 90 بالرصاص شرقي قطاع غزة جراء قمع الاحتلال مسيرات العودة.

وأكّدت وكالة "وفا" للأنباء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت، قذيفةً على موقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه وتدميره، دون أن يُبلَّغ عن إصابات.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أكّد فيه أنه استهدف موقعا بغزة، أنّ عددًا من الفلسطينيين، "عبروا السياج الحدودي (الأمنيّ) في جنوب قطاع غزة، ورموا عبوات ناسفة وقنابل حارقة بالقرب من السياج وعادوا إلى القطاع".