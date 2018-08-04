غزة: تشييع حاشد لشهيدي جمعة "شهداء القدس"

شيعت جماهير غفيرة من قطاع غزة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين الشاب أحمد ياغي (عاما) الذي استشهد أمس الجمعة أثناء مشاركته بفعاليات جمعة "شهداء القدس" ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق غزة، والشهيد الفتى معاذ الصوري (15 عاما)، الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها أمس شرق مخيم البريج.

وصلى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين كل على حدة ومن ثم انطلقوا بهما إلى مقابر الشهداء بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وهتف المشيعون عبارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالانتقام لدماء الشهداء والاستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد شاب وإصابة نحو 120 آخرين أثناء مشاركتهم بالمسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما ارتقى فجر اليوم الشهيد الطفل معاذ الصوري متأثرا بجراحه.

وباستشهاد الشهيدين ياغي والصوري يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 157 شهيد، ونحو 18ألف إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.