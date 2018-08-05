الاحتلال يغرم الأسرى الأشبال بـ85 ألف شيكل

قضت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين بالمعتقل، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف شيكل، حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، تم إدخال 16 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر"، 8 اعتقلوا من المنازل، و3 من الطرقات، وواحد اعتقل على الحواجز العسكرية، واثنان لعدم حيازتهما تصريحا، وآخرون بعد استدعائهم.

وحسب، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فمن بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و6 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن عدد الأطفال المحكومين 36 شبلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي، ما بين 31 شهرا إلى 34 شهرا.

وقالت إنه ما زال هناك ثلاثة أسرى أطفال يقبعون قيد الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لا سيما الأطفال منهم، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئا على ذوي الأسرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.