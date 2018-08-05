  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع مسن فلسطيني دهسه مستوطن قرب رام الله

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 10:24

مصرع مسن فلسطيني دهسه مستوطن قرب رام الله
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد مسن فلسطيني بساعات متأخرة من ليل السبت، جراء دهسه من قبل مستوطن في منطقة عين سامية، شرق رام الله.

وأفادت مصدر طبية فلسطينية، استشهاد المواطن المسن محمد أرشيدات 85 عاما بعد دهسه من قبل مستوطن قرب بلدة عين ساميه برام الله قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأعلنت طواقم إسعاف تابعة للاحتلال الإسرائيلي التي وصلت للمكان عن وفاة مسن بعد دهسه من قبل مركبة.

تجدر الإشارة إلى أن نجل المسن محتجز لدى شرطة الاحتلال منذ يومين بعد اعتقاله بتهمة الاعتراض على المستوطنين الذين هاجموا مضارب البدو الواقعة بالقرب من قرية كفر مالك شرق رام الله.

 


#شهيد
#مصرع
#مسن
#دهس
#مستوطن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات بقصف طائرة مسيرة لموقع للمقاومة بغزة
إصابات بقصف طائرة مسيرة لموقع للمقاومة بغزة

2018-08-05

الاحتلال يغرم الأسرى الأشبال بـ85 ألف شيكل
الاحتلال يغرم الأسرى الأشبال بـ85 ألف شيكل

2018-08-05

الرئاسة الفلسطينية: هناك مؤامرة أميركية لتصفية "الأونروا"
الرئاسة الفلسطينية: هناك مؤامرة أميركية لتصفية "الأونروا"

2018-08-05

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ"قانون القوميّة"

2018-08-04

"من لا يعجبه قانون القومية فلينشئ دولة درزية في سورية"

2018-08-04
تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ

تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ"قانون القومية"

2018-08-04
كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

2018-08-04
حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدل

حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدل

2018-08-04