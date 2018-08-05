مصرع مسن فلسطيني دهسه مستوطن قرب رام الله

استشهد مسن فلسطيني بساعات متأخرة من ليل السبت، جراء دهسه من قبل مستوطن في منطقة عين سامية، شرق رام الله.

وأفادت مصدر طبية فلسطينية، استشهاد المواطن المسن محمد أرشيدات 85 عاما بعد دهسه من قبل مستوطن قرب بلدة عين ساميه برام الله قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأعلنت طواقم إسعاف تابعة للاحتلال الإسرائيلي التي وصلت للمكان عن وفاة مسن بعد دهسه من قبل مركبة.

تجدر الإشارة إلى أن نجل المسن محتجز لدى شرطة الاحتلال منذ يومين بعد اعتقاله بتهمة الاعتراض على المستوطنين الذين هاجموا مضارب البدو الواقعة بالقرب من قرية كفر مالك شرق رام الله.