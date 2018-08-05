وزارة الإعلام الفلسطينية: 21 صحفيا معتقل لدى الاحتلال

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تقريرًا عن ارتفاع عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذين بلغ عددهم 21 صحفيا.

وأعلنت الوزارة أن جميع الصحافيين اعتقلوا بشكل مخالف لكافة القوانين الدولية، وارتكبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم إنتهاكات صارخة بحقوق الإنسان، كتمديد الإعتقال الإداري مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العالية غير المنطقية في المحاكم العسكرية، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم بالإضافة لغرامات مالية عالية، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى والمصابين منهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي " في إطار تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن اداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي واستمرارا للعدوان المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، ودليلاً دامغًا على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحافيين، ويندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وقالت الوزارة إن استمرار اعتقال الصحفيين فيه رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة "صحافيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.

وناشدت الوزارة رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، ومندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، لتطبيق قرار المجلس 2222، الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب؛ لردع الاحتلال الذي يمعن في سن تشريعات وقوانين عنصرية تلاحق الإعلاميين على غرار ما يسمى "قانون منع التصوير"، و"فيسبوك".

وفصلت الوزارة أسماء المعتقلين في سجون الاحتلال في قائمة، كلٌ حسب تاريخ اعتقاله مكان عمله وعدّة تفاصيل إضافية عنه:

1- الصحفي الأسير محمو دموسى عيسى

اعتقل الصحفي المقدسي محمود عيسى بتاريخ 3 حزيران/يونيو عام 1993 من عناتا القدس وهو أقدم الأسرى المعتقلين قبل أسلو، والأعلى حكما بين الصحفيين الأسرى. حكمت عليه محاكم الاحتلال بالسّجن ثلاثة مؤبدات و46 سنة، كان يعمل مدير مكتب جريدة "صوت الحق والحرية" بالقدس تصدر من أم الفحم.

2- الصحفي الأسير أحمد حسن الصيفي

اعتقل الصحفي أحمد الصيفي من بيرزيت، في 19 آب/أغسطس عام 2009، وهو طالب في جامعة بيرزيت وكان يدرس الصحافة والإعلام الى ان تم اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 17 عاما.

3- الصحفي الأسير مصعب سعيد

اعتقل الصحفي مصعب إبراهيم سعيد (28 عاما)، من بيرزيت في 12 آذار/مارس عام 2017، بعد أن اقتحمت قوات الأحتلال منزله في بيرزيت، يشار إلى أن المحكمة أجلت النظر في قضيته أكثر من 14 مرة.وهو ناشط إعلامي في مجال الأسرى. وهو مراسل شبكة الخليل الإخبارية.

4- الصحفي الأسير بسام السايح

اعتقل الصحفي بسام السايح (44 عاما) من نابلس، في الثامن من تشرين أول/أكتوبر عام 2015. أنهى السايح دراسة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، ودراسة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية. ويقبع الآن أسير في سجون الاحتلال وهو مريض سرطان في العظم والدم، إضافة إلى أنه يعاني من قصور حاد في القلب والتهاب رئوي مزمن، كان يعمل مراسلا لصحيفة فلسطين.

5- الصحفي الأسير همام حنتش

اعتقل الصحفي همام حنتش (27 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، بتاريخ 15 شباط/فبراير 2017، وهو معتقل إداري تم تجديد الحكم له أكثر من مرة، وهو صحفي حر، وعمل مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، ويعتقله الاحتلال بحجة التحريض من خلال عمله الصحفي.

6- الصحفي الأسير رضوان قطناني

اعتقل الصحفي، رضوان قطناني( 28 عاما) في 18 تموز/يوليو 2017، وهو من سكان مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 10 شهور، وغرامة 2500 شيكل، كان يعمل مصور ومراسل "منبر القدس" ومراسل صحيفة "عربي 21" في نابلس.

7- الصحفية الأسيرة استبرق التميمي

اعتقلت الصحفية إستبرق (22 عاما) في 20 آذار/مارس 2017، من داخل سكن للطالبات في بيرزيت، وهي طالبة جامعية، تدرس تخصص الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، وقد حرمت من اكمال دراستها، وصدر حكم على الطالبة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية ستة الاف شيكل، وتقبع الآن في سجن الشارون للأسيرات، وهي من بلدة الرام قرب القدس.

8- الصحفية الأسيرة علا مرشود

اعتقلت الصحفية علا مرشود( 21 عاما) في 12 آذار/مارس الماضي، وتم اعتقالها بعد استدعائها للمقابلة بمعسكر حوارة، ووجهت لها تهمة المشاركة في العمل الطلابي المناهض للاحتلال، وهي طالبة في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية، حكمت عليها محاكم الإحتلال بالسجن سبعة أشهر وغرامة مالية.

9- الصحفي الأسير ياسين أبو لفح

اعتقل الصحفي ياسين أبو لفح ( 29 عاما) في الخامس من أيلول/سبتمبر 2017 وهو من سكان مخيم عسكر بمدينة نابلس، وهو طالب في كلية الإعلام في جامعة القدس، و يعتبر أحد المصممين والرسامين الذين يكرسون عملهم الفني لخدمة القضية الفلسطينية والأسرى، وهو موقوف دون محاكمة او تهمة.

10- الصحفي الأسير موسى صلاح سمحان

اعتقل الصحفي موسى سمحان ( 34 عاما) في 16 نيسان/أبريل الماضي من منزل عائلته في قرية اللبن الغربية، غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهو صحافي يعمل بشكل حر، ويقبع دون في سجون الاحتلال تحت بند الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة له.

11- الصحفي الأسير موسى قضماني

اعتقل الصحفي موسى قضماني في 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 من حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال عليه الرصاص الحي واعتقلته وهو مصاب وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن لمدة 11 شهرا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل.

12- الصحفي الأسير أسامة شاهين

اعتقل الصحفي أسامة شاهين (35 عاما) في 31 أيار/مايو الماضي، عند حاجز الكونتينر قرب مدينة الخليل، ويعمل مدير مركز أسرى فلسطين المختص في متابعة شؤون الأسرى، وصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري مباشرة. و يعاني الأسير شاهين من عدة مشاكل صحية، أهمها: ضيق في التنفس وآلام في المفاصل ، ويهمل الاحتلال علاجه كبقية الاسرى المرضى.

13- الصحفي الأسير أحمد العرابيد

اعتقل الصحفي أحمد العرابيد ( 28 عاما) في الخامس من شباط/فبراير الماضي، وهو من سكان مدينة رام الله، ويعمل في مجال هندسة الصوت في إذاعة صوت الحرية، وما زال موقوفا حتى اليوم.

14- الصحفية الأسيرة سوزان العويوي

أاعتقلت الصحفية العويوي( 40 عاما) في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، وهي ناشطة اجتماعية تعمل في خدمة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتخبت العام الماضي كعضو مجلس بلدي في بلدية الخليل.

ومددت محكمة عوفر العسكرية توقيفها ست مراتٍ منذ اعتقالها، كان آخر تمديد لها حتى تاريخ 29 أيلول/سبتمبر القادم، بحجة عدم استكمال التحقيق، وعلى الرغم من أن الأسيرة العويوي قد أنهت تحقيقها في سجن عسقلان وجرى نقلها إلى سجن هشارون، إلا أن الاحتلال أعادها مرة أخرى للتحقيق، وقد تعرضت إثر ذلك لحالة إغماء أثناء وجودها في جلسة المحكمة.

15- الصحفي الأسير محمود عصيدة

اعتقل الصحفي محمود عصيدة (30 عاما) في 15 أيار/مايو الماضي، وهو من سكان قرية تل، قضاء مدينة نابلس، بعد اقتحام المنزل وتفتيشه.

16- الصحفية الأسيرة لمى خاطر

اعتقلت الصحفية والكاتبة لمى خاطر (42 عاما) في 24 تموز/أيلول الماضي، وهي من سكان مدينة الخليل، وتعمل كمحللة سياسية وإعلامية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت.

17- الصحفي الأسير علاء الريماوي

اعتقل الصحفي علاء الريماوي ( 40 عاما) يوم الإثنين الماضي 30 تموز/يوليو، وتم إعتقاله من منزله في بلدة بيت ريما شمال رام الله، ويعمل مدير لفضائية "القدس" في الضفة الغربية المحتلة، ويقبع الآن في سجن عوفر الاحتلالي.

18- الصحفي الأسير قتيبة حمدان

اعتقل الصحفي قتيبة حمدان يوم الإثنين الماضي 30 تموز/يوليو، ويعمل حمدان في فضائية "القدس"، ويقبع الآن في سجن عوفر الاحتلالي.

19- الصحفي الأسير حسني أنجاص

اعتقل حسني أنجاص، يوم الإثنين الماضي 30 تموز/يوليو، ويعمل أنجاص مصور لفضائية "القدس"، وهو الآن معزول في زنزانة انفرادية في معتقل عتصيون الاحتلالي.

20- الصحفي الأسير محمد علوان

اعتقل الصحفي محمد علوان يوم الإثنين الماضي 30 تموز/يوليو، وهو يعمل مراسل فضائية القدس في رام الله، وهو الآن في سجن عوفر الاحتلالي.

21- الصحفي الأسير محمد منى

اعتقل الصحفي محمد أنور منى، في مطلع آب/أغسطس الحالي، وهو من سكان مدينة نابلس، ويعمل كمراسل لوكالة "قدس برس".