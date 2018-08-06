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تمديد اعتقال والدة الشهيد غنام حتى الخميس

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 15:23

تمديد اعتقال والدة الشهيد غنام حتى الخميس
والدة الشهيد غنام (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، اعتقال والدة الشهيد محمد أبو غنام من القدس حتى الخميس المقبل، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمس الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أبو غنام في جبل المكبر واعتقلت والدته سوزان (39 عاما).

يذكر أن محمد أبو غنام استشهد في 21 تموز/يوليو الماضي، على مدخل بلدة الطور شرق القدس خلال مواجهات مع الاحتلال.

وجرى تشييعه بعد أن تم تهريب جثمانه من على أسوار مستشفى المقاصد الواقع في الطور، خشية احتجازه من قبل سلطات الاحتلال التي طوقت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ، ليوارى الثرى دون أن تستطيع والدته أن تقبله وتحتضنه لآخر مرة.

 


#القدس
#اعتقال
#الشهيد محمد أبو غنام
#جبل المكبر

من عرب 48

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