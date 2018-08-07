  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة تشيع شهيدي القسام: الاحتلال يرد على المبادرات بالدم

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 16:03

غزة تشيع شهيدي القسام: الاحتلال يرد على المبادرات بالدم
من تشييع جثمان الشهيد أحمد مرجان (المركز الفلسطيني للإعلام)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شيع المئات، جثماني فلسطينيين استشهدا، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لموقع يتبع لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشابين أحمد مرجان (23 عاما)، وعبد الحافظ السيلاوي (23 عاما)، اللذين قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس إنهما "من عناصرها"، في مسجد "الخلفاء الراشدين"، في بلدة جباليا، شمالي القطاع.

من تشييع جثمان الشهيد أحمد مرجان (المركز الفلسطيني للإعلام)

أكدت "حماس"، اليوم، أنها ملتزمة بتفاهمات التهدئة المعمول بها منذ انتهاء الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منتصف عام 2014، طالما "التزمت بها إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الحركة، مشير المصري، في تصريح مقتضب لوكالات أنباء، إنه "طالما هناك اختراق للتهدئة، فالعدو سيتحمل تبعات ذلك".

وشدد المصري، الذي كان يتواجد في اجتماع عقدته "حماس" مع الفصائل الفلسطينية، على أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل باختراق تفاهمات التهدئة".

كما حمل إسرائيل التداعيات المترتبة على "استشهاد اثنين من عناصرها في قصف استهدف موقعا لكتائب القسام، شمالي قطاع غزة".

واعتبر المصري التصعيد الإسرائيلي الأخير بمثابة "رسائل دم، ترسلها إسرائيل في ظل جهود إقليمية ودولية تجري للتوصل إلى حالة تهدئة"، في إشارة للجهود المصرية والأممية الجارية حاليا، لإبرام وقف إطلاق نار، يعقبه تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.

وجدد المصري تأكيد حركته على "رفضها لمحاولة إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك".

وقال إن "المعادلة القائمة والناظمة لطبيعة الصراع مع إسرائيل هي معادلة القصف بالقصف، والدم بالدم".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال إنه قصف موقعا لحماس، بزعم الرد على "تعرض قوة عسكرية إلى إطلاق نار من شمال قطاع غزة"، وهو ما لم تؤكده أي جهة فلسطينية.

 


#كتائب القسام
#حماس
#مدفعية الاحتلال
#غزة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل الأسير حسن شوكة إلى سجن عيادة الرملة
نقل الأسير حسن شوكة إلى سجن عيادة الرملة

2018-08-07

الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري
الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري

2018-08-07

الضفة الغربية: الاحتلال يداهم منازل ويعتقل 6 فلسطينيين
الضفة الغربية: الاحتلال يداهم منازل ويعتقل 6 فلسطينيين

2018-08-07

الأكثر قراءة

عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

2018-08-06
المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

2018-08-06
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06
السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

2018-08-06
تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

2018-08-06