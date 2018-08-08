اعتقالات بالضفة وإخطارات هدم بالقدس

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية الضفة اعتقلت خلالها خمسة فلسطينيين، بزعم ضلوعهم في عمليات مقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين.

وزعم جيش الاحتلال أن 5 فلسطينيين اعتقلوا فجرا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

إلى تواصل سلطات الاحتلال تضييق الخناق على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم منشآت سكنية في العيساوية.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، أن طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والقوات اقتحمت أحياء القرية، وعلقت إخطارات هدم إدارية على مجموعة من المنازل السكنية، تحت ذريعة البناء دون تراخيص.

وعلقت طواقم البلدية الإخطارات على بنايات سكنية تضم عدة شقق، وعلى منازل مستقلة، وجميعها قائمة ما بين 20-5 سنوات، وتأوي عشرات السكان.

وأوضح أبو الحمص أن الإخطارات التي وزعت هي "إخطارات هدم إدارية"، ما يعني أنه من الممكن أن تنفذ هذه الأوامر في كل لحظة، لافتا أن بعض الإخطارات أرفقت بخارطة للمنزل الصادر بحقه أوامر بالهدم.

إلى ذلك، ناشدت لجان ومؤسسات بالعيساوية المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية بتشكيل لجان قانونية فورية لمتابعة الأوامر التي وزعت، مؤكدة أن بلدية الاحتلال تماطل المصادقة على الخارطة الهيكلية المقدمة من سكان القرية منذ سنوات، تحت ذرائع مختلفة، فيما تسارع في إصدار إخطارات الهدم.