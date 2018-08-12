توقف العلاج الكيماوي لـ8260 من مرضى السرطان بغزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنها توقفت عن تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بمستشفيات القطاع بسبب نفاد الأدوية من المستودعات.

وحسب بيان صادر عن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، فقد توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي، بسبب نفاده، بالإضافة لنفاد دواء نيوبوجين المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.

ولفت القدرة في بيانه إلى نفاد 80 % من أدوية السرطان في غزة يجعل كافة البرتوكلات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماما مما يضع حياة المرضى على المحك.

وحذرت وزارة الصحة من أن نفاذ الأدوية وعدم تقديم العلاجات يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.

ووفقا لإحصائيات الوزارة، فأن هناك 6100 مريض أورام من كبار السن، و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.

وفي ظل النقص بالأدوية ونفاذ العديد منها، طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان، رئيس السلطة الفلسطينية، بإنهاء كافة الاجراءات المتخذة ضد غزة وإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالقطاعات الانسانية المختلفة، وعلى رأسها أزمة قطاع الصحة.

كما دعا المركز حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، لإنقاذ مئات المرضى، مطالبًا منظمة الصحة العالمية لسرعة التدخل لحل الأزمات المتعلقة بالقطاع الصحي، وإنهاء معاناة المرضى.

ويعاني تجدر الإشارة على أن قطاع غزة، يعاني ومنذ عام 2007 أزمات معيشية وإنسانية وصحية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي، حيث تفاقمت الأزمات منذ فرض السلطة جملة من العقوبات منذ العام الماضي والتي طالت بعضها القطاع الصحي والمرضى.