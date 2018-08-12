عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقالات للمقدسيين عند أبوابه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتاة أثناء خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، فيما وفرت الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات الحرم من جهة باب المغاربة.

وحسب شهود عيان اعتقلت شرطة الاحتلال الفتاة براءة الغزاوي، وأوقفت نعيمة الغزاوي خلال خروجها من الأقصى وسلمتها أمر استدعاء للتحقيق معها اليوم.

كما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودا على دخول بعض النساء عند بابي الناظر والإسباط، فيمتا احتجزت هوياتهن قبل دخولهن للمسجد الأقصى.

وتأتي الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، عقب اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وقاموا بجولات في ساحاته بحماية شرطة الاحتلال.

وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن 79 مستوطنا و3 عناصر من شرطة الاحتلال بلباس مدني برفقة ضابط إسرائيلي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم.

ولفت إلى أن عددا من المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في أماكن مختلفة بساحات المسجد الأقصى، بحماية من عناصر الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال.