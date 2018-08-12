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غزة: توقّف تقديم العلاج لمرضى السرطان

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 06:14

غزة: توقّف تقديم العلاج لمرضى السرطان
من داخل إحدى مشافي غزة (أ ف ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، السبت، توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان؛ بسبب نفاده من القطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحافي: "توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي، بسبب نفاده بالإضافة لنفاد (دواء) نيوبوجين (Neupogen) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى".

وأوضح أن ذلك "يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري".

ويعد مستشفى الرنتيسي التخصصي المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع. ‎

ويعاني قطاع غزة، حاليًا، من أزمات معيشية وإنسانية وصحية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي منذ 2007.


#وزارة الصحة الفلسطينية
#غزة
#الرنتيسي
#نيوبوجين

من عرب 48

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