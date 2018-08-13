اعتقالات بالضفة طالت قيادات من حماس

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة طالت 11 فلسطينيا بينهم قيادات في حركة حماس، فيما زعمت ضبط أسلحة ووسائل قتالية استخدمت في مقاومة الاحتلال، كما تم مصادرة مبالغ مالية في محافظة جنين.

وإلى جانب اعتقالات بالضفة، سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف فجر اليوم قرارا يقضي بهدم منزلهم في قرية كوبر شمال رام الله

وأعلن الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، عن اعتقال 11 فلسطينيا بزعم مشاركتهم في أعمال لمقاومة الاحتلال، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد أن تم أسلحة ووسائل قتالية ومتفرجات ومصادرة مبالغ مالية بقيمة آلاف الشواقل.

ميدانيا وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة بيت فجار، عرف منهم مالك إياد ثوابتة، ومحمد خليل ثوابتة، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وأفاد مواطنون أن القرية تتعرض إلى اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يرافقها مداهمة المنازل واعتقال الشبان، عدا عن إغلاق مداخل البلدة بشكل متكرر.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوة عسكرية فتى خلال مداهمات في المدينة في حين اندلعت مواجهات مع الشبان.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا حي كفر سابا في المدينة واعتقلوا الفتى أحمد قاسم داود وفتشوا منزل ذوبه.

كما اندلعت مواجهات في الحي المذكور خلال عملية الدهم قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وواصل الجيش اقتحاماته في محافظة طولكرم، حيث اقتحمت قوة عسكرية بلدة عنبتا وداهمت منازل وفتشتها فيما شددت من إجراءاتها على حاجز عناب العسكري القريب من البلدة.

وحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال داهموا منازل لعائلة السدلة في البلدة وفتشوها واستجوبوا ساكنيها وتمركزوا على المفرق المؤدي لبلدة كفر اللبد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءات التفتيش الليلة الماضية على حاجز عناب العسكري القريب من البلدة وشهدت الطريق تشويش واكتظاظ مروري.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ين القيادي في حركة حماس الشيخ نزيه أبو عون ونجله إسلام في مداهمات في بلدته جبع جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا جبع فجرا وفتشوا منازل المواطنين في أكثر من موقع واعتقلوا القيادي أبو عون ونجله إسلام، وجاء اعتقالهما في إطار حملة اعتقالات طالت عددا من نشطاء حركة حماس في منطقته مؤخرا، كما شملت بلدات أخرى بجنين.