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رفح: مقتل فلسطيني داخل نفق قرب الحدود المصرية

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 09:32

رفح: مقتل فلسطيني داخل نفق قرب الحدود المصرية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل الشاب وائل أبو سلطان (42 عاما) بساعات متأخرة من ليل الأحد، جراء تعرضه لإطلاق نار داخل نفق تجاري شرق معبر رفح على الحدود مع مصر.

وذكرت مصادر مطلعة أن أبو سلطان قتل برصاص الجيش المصري، فيما رجحت بعض المصادر أنه قتل برصاص مجهولين وهو يعمل داخل الأنفاق التجارية الواقعة بين الحدود الفلسطينية المصرية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، مقتل أبو سلطان بعد إصابته بالرصاص، حيث صل مستشفى أبو يوسف النجار برفح جثة هامدة.

وأشارت إلى أن التشخيص الأولي يشير لتعرضه لطلق ناري في الظهر اثناء تواجده داخل نفق تجاري شرق معبر رفح.

تجدر الإشارة إلى نظام عبد الفتاح السيسي شرع ومنذ سنوات بتدمير شبكة الانفاق التجارية ما بين غزة ورفح المصرية، وكذلك إغراقها بالمياه العادمة، وتشييد جدران أرضية لحجب الانفاق التي تستعمل في نقل البضائع والتجارة في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما.

 


#رفح
#الجيش المصري
#شبكةالانفاق
#مقتل
#سيناء

من عرب 48

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