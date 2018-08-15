الاحتلال يُمدد اعتقال مدير مكتب قناة القدس في رام الله

قرّرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تمديدَ اعتقال الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي، مدير مكتب فضائية "القدس" بالضفة الغربية، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 19 آب، بذريعة استكمال التحقيق، بحسب ما ذكره نادي الأسير الفلسطيني في بيان.

وذكر نادي الأسير أن قرار التمديد جاء بعد قرار سابق للمحكمة بتمديد اعتقال الريماوي الذي اعتقله جيش الاحتلال، في 30 تموز الماضي، مع ثلاثة آخرين من الصحافيين، لمدة سبعة أيام.

واعتُقل الريماوي وزملاؤه من مكتب قناة "القدس" بمدينة رام الله، بموجب قرار وقع عليه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، اعتبر القناة "منظمة إرهابية".

وتُعنى قناة القدس الفلسطينية، بالشأن الفلسطيني بشكل خاصّ، وهي مرخصة في لندن، ولها مكاتب في قطاع غزة والضفة الغربية وبيروت.

وحظرت السلطات الإسرائيلية، في السابق، عمل فضائية "فلسطين اليوم"، وقناة "الأقصى"، وعدد من الإذاعات المحلية، وقامت باعتقال ومحاكمة عدد من الصحافيين العاملين فيها، ضمن حملتها المستمرّة على وسائل الإعلام الفلسطينية، فبحسب نادي الأسير، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، منذ تموز الماضي، تسعة صحافيين، آخرهم الصحفي علي دار علي، الذي اعتقل فجر اليوم من رام الله.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 6500، بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي، و500 معتقل إداري (بلا محاكمة)، و21 صحفيا، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، وفقَ إحصاءات هيئة شؤون الأسرى.