الاحتلال يُغلق الأقصى والمصلّون يعتصمون

أقام مئات الفلسطينيين، صلاتي المغرب والعشاء، في محيط باب الأسباط، بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وطرد المصلين منه، عقِبَ استشهاد شاب من أم الفحم، حاول طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 من بين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، كما اعتدت على المتواجدين من المُصلّين والشيوخ، بالقوة، وحاولت تفريقهم.

وأفاد مراسلُ "وفا" بأن المصلين اعتصموا في محيط باب الأسباط حتى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى.

وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي بفلسطين، السفير أحمد الرويضي، إن الاحتلال يبيت شرا للمسجد الأقصى، وينتظر أي حدث لإغلاقه ومنع المسلمين أصحاب الحق الوحيد بالمسجد الأقصى من الصلاة فيه بحرية.

وأضاف الرويضي: "نحن نعترف بسلطة واحدة على المسجد الأقصى وهي سلطة الأوقاف الإسلامية، ومن حقنا أن نصلي فيه بحرية دون معيقات الاحتلال وأجهزته الأمنية".

وقال: "إننا سنستمر باتصالاتنا لإبراز خطورة ما يخطط للمسجد الأقصى المبارك".

ووجّه الرويضي التحية للمصلين الذين قرروا أداء صلاتي المغرب والعشاء في باب الأسباط، رفضا لإغلاق المسجد الأقصى ومحاولة طرد حراسه ومنع رفع الأذان به.