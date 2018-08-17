غزة: ترقب لانطلاق مسيرات العودة عصر اليوم

تستمرّ الاستعدادات في قطاع غزّة، اليوم، الجمعة، لانطلاق مسيرة العودة الواحدة والعشرين تحت شعار "ثوّار من أجل القدس والأقصى"، وسط ترقّب للاحتلال الإسرائيلي.

وتكتسب مسيرة العودة اليوم أهميّة خاصّة لأنها تشكّل اختبارًا هامًا للتهدئة التي جرت بلورتها في قطاع غزّة، بوساطة مصريّة، وأسفرت عن فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل "مقابل الهدوء والانضباط في مسيرات العودة".

وذكر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، أنّ حركة حماس تعهدت بالتهدئة بعد جولة التصعيد الأسبوع الماضي، وبعدها فتحت إسرائيل المعابر للقطاع وسمحت بتوسيع مساحة الصيد. "كانت هذه المرحلة الأولى، التي استمرت حتى الأمس وأنهت أكثر أسبوع هدوءا مر على القطاع منذ أحداث يوم الأرض في 30 آذار/مارس الماضي".

وتابع ليمور أنه "ينتقلون الآن إلى المرحلة الثانية. وفي مركزها أحداث يوم الجمعة، التي تركزت فيها خلال الأشهر الأخيرة حشود المتظاهرين وتحولت كل أسبوع إلى تظاهرات عنف تشمل محاولات لاختراق السياج، إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل، وبالطبع إطلاق بالونات وطائرات ورقية. واليوم ستجري مظاهرة أيضا، لكن حماس تعهدت بأن تحافظ عليها هادئة ومنضبطة. وسيكون هذا امتحان لقدرتها على القيادة ولجم الجمهور والتنظيمات الرافضة (للهدوء) في القطاع".

وداخل قطاع غزّة، دعت "الهيئة الوطنية لمخيّمات مسيرة العودة وكسر الحصار" الغزيين إلى المشاركة بكثافة في فعاليّات اليوم، مجددةً استمرارها كمسيرات شعبية وسلمية تحمل "رسالة شعبنا إلى العالم، لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة".

وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة منذ الثلاثين من آذار/مارس إلى 168 شهيدًا، وأكثر من 16000 جريح.