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رئيس المخابرات المصرية يزور غزة الأسبوع القادم

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 09:31

رئيس المخابرات المصرية يزور غزة الأسبوع القادم
رئيس المخابرات المصرية عباس كامل
عرب 48 ووكالات

قالت مصادر في حركة حماس إن الوفد الأمني المصري، برئاسة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، سيزور قطاع غزة الأسبوع القادم.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ حركة حماس بزيارة الوفد الأمني المصري، وأنه من المرجح أن تكون بين الثلاثاء والخميس المقبلين.

كما نقل عن مصادر في الحركة قولها إن الزيارة مرهونة بتحسن الوضع الأمني، وانتهاء التوتر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر في هذا السياق، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، كان قد صرح أن زيارة الوفد الأمني المصري، برئاسة كامل، لا تزال قائمة، وأنه تم تأجيلها لأسباب فنية لانشغاله بزيارة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

كما أكد القيادي في حماس، طاهر النونو، أن زيارة وزير المخابرات المصرية، كامل، لا تزال قائمة، وتأجيلها جاء لمواعيد مستجدة وطارئة ولترتيبات فنية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الأمني المصري، الخميس، كانت لاستكمال ترتيبات زيارة كامل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قطاع غزة
#عباس كامل
#خليل الحية
#طاهر النونو
#حركة حماس

من عرب 48

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