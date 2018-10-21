اعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "بركان"

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وللأسبوع الثاني على التوالي، مطاردة الشاب أشرف نعالوة من سكان شويكة قضاء طولكرم، والمتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث، فيما اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم الأحد، 5 شبان وزعموا ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة الخليل.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده واصلوا ملاحقة الشاب نعالوة، حيث تركزت حملة الدهم والتفتيش في محافظة طولكرم، وخلالها اعتقل عددا من الشبان ممن تربطهم علاقة في منفذ عملية "بركان"، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وفي سياق المداهمات في الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال 5 شبان بزعم المشاركة في أعمال مقومة ضد الاحتلال والمستوطنين، كما زعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة الخليل، وكذلك إلقاء عبوتين ناسفتين على دورية للجيش في قرية بيت فوريك دون تسجيل إصابات بصفوف قواته.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في محافظة طولكرم خلال نهاية الأسبوع، عرف منهم: عماد محمود عمارنة، من قرية قفين أعتقل على حاجز عند مستوطنة "حومش"، وعلاء عاهد جبر من بلدة بيت ليدن أعتقل على حاجز زعترة، وقصي عماد أبو صالح من شويكة، أعتقل بعد مداهمة منزله فجر السبت.

في محافظ الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الأسرى يونس عايش زين وطالب مخامرة وخالد مخامرة ومحمد مخامرة بعد اقتحامها في يطا، حيث فتشتها وعاثت بها خرابا، كما فتشت منازل للمواطنين في مدينة الخليل.

وواصلت قوات الاحتلال أعمال البحث والتفتيش عن المطارد نعالونة في محافظة طولكرم، حيث اعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم الأحد، الشاب محمد عدنان طبال، في الوقت الذي أجرت فيه عملية تفتيش واسعة في منازل المواطنين والأراضي في المحافظة وبعض المناطق في شمال الضفة.

وفي قضاء قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، أحدهما فتى. وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية اعتقلت الفتى نضال صفوان سليم من بلدة عزون، والمواطن ناصر ذيب عودة من بلدة كفر ثلث، عقب دهم منزليهما.