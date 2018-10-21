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تظاهرة داعمة لمحافظ القدس والاحتلال يحوله لمحكمة الصلح

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 14:59

تظاهرة داعمة لمحافظ القدس والاحتلال يحوله لمحكمة الصلح
وقفة احتجاجية بالقدس رفضا لاعتقال غيث والفقيه (نشطاء)
عرب ٤٨

تنظر محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بطلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، الذي أعتقل، أمس السبت، قرب بيت حنينا، وأبقي عليه رهن الاعتقال لمدة 4 أيام لحين النظر في ملفه بالمحكمة العسكرية "عوفر".

ووفقا لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين،محمد محمود،  قامت قوات الاحتلال بإلغاء قرارها القاضي بتحويل محافظ القدس لمحكمة "عوفر" العسكرية، وقررت عقد جلسة له في محكمة الصلح بالقدس.

ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي نظمت الفعاليات الوطنية والرسمية وقفة في القدس المحتلة، احتجاجا على اعتقال المحافظ غيث ومدير المخابرات جهاد الفقيه، حيث شارك بها العديد من الشخصيات والفعاليات الوطنية والسياسية.

وطالبت مؤسسات القدس، المؤسسة الرسمية الفلسطينية والجهات الدولية العمل الحثيث لإطلاق سراح المعتقلين فورا بدون شرط أو قيد.

وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر المحافظة بضاحية البريد، صورا للمحافظ ومدير المخابرات وشعارات بعنوان "الأرض والقدس لنا"، فيما استنكرت المؤسسات المقدسية والقوى الفاعلة، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المحافظ بعد نصب كمين له في بيت حنينا، وأكدت أن قوات الاحتلال تجاوزت بذلك جميع الخطوط الحمراء، ويدلل على انتهاك وعربدة الاحتلال.

إلى ذلك، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محافظ القدس والعقيد جهاد الفقيه مدير جهاز المخابرات العامة في القدس اللذين تم اعتقالهما من قبل شرطة الاحتلال.

وحذر عريقات من خطورة التصعيد التي تشنه قوات الاحتلال على مدينة القدس وخاصة بعدما منحتها الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس.

وقال: "تنتهج إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال سياسات وأساليب تعسفية أخرى لترهيب واعتقال القيادات وأبناء شعبنا من المستوى الرسمي والسياسي والأمني في القدس وغيرها، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال، اضافة الى خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي ولالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الفلسطينية في القدس".

وطالب عريقات في بيان المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ القدس الشرقية وتأمين الحماية الدولية العاجلة، معتبرا اختطاف غيث انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومثالا على عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتذكيرا للمجتمع الدولي بإفلات إسرائيل من العقاب.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محافظ القدس
#عدنان غيث
#جهاز المخابرات
#جهاد الفقيه
#اعتقال
#محكمة عوفر

تظاهرة داعمة لمحافظ القدس والاحتلال يحوله لمحكمة الصلح

تظاهرة داعمة لمحافظ القدس والاحتلال يحوله لمحكمة الصلح

تظاهرة داعمة لمحافظ القدس والاحتلال يحوله لمحكمة الصلح

من عرب 48

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