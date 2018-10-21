مصرع 3 فلسطينيين بحادث سير قرب جنين

لقي 3 فلسطينيين مصارعهم بعد ظهر اليوم الأحد، في حادث سير وقع على شارع جنين نابلس في مساره بالقرب من قرية جبع، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاتهم متأثرين بجراحهم الحرجة.

وبحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تلقت بلاغا عن جرحى في حادث سير قرب جبع، وعلى الفور وصل الطاقم الطبي للمكان وعمل بمساعدة طواقم الإنقاذ والدفاع المدني على تخليص 3 أشخاص من داخل مركبة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتهم خلال نقلهم إلى المستشفى جراء جراحهم الحرجة.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين، محمود السعدي، أن مواطنين من قرية العطارة، وآخر من بلدة جبع، لقوا مصرعهم في الحادث، ونقلت جثثهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع بين مركبتين قرب مفرق جبع جنوب جنين، وإن الشرطة باشرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.