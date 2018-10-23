اعتقال 12 فلسطينيا ومداهمة منازل منفذي عملية "ايتمار"

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، خلالها تم اعتقال 12 فلسطينيا بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وداهمت قوات الاحتلال منازل خمسة أسرى في مدينة نابلس، وهم منفذي عملية "ايتمار"، كما واصل جيش الاحتلال وللأسبوع الثالث على التوالي التفتيش عن المطارد أشرف نعالوة من قرية شويكة قضاء طولكرم، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث،

وأصيب فتى بجروح طفيفة، جراء دهسه من قبل جيب للاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة شارع فيصل وسط نابلس، فجر اليوم، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر.

في محافظة بيت لحم، أصيب شاب بجروح بالقدم جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الدوحة، كما اعتقل فتى من مخيم الدهيشة، بعد دهم منزل والده في المخيم.

كما داهمت قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، منزلي الأسير المحرر رامي محمد ثوابته، ونعيم علي طقاطقة، وأجرت فيهما تفتيشها دقيقا، وانسحت دون ان تعتقل أحدا.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق ة قلقيلية، في حين نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة جنين.

واحتجزت قوات الاحتلال شابا من قباطية جنوب جنين على أحد الحواجز العسكرية التي نصبتها على شارع جنين -حيفا وأجرت عمليات تحقيق ميدانية مطولة معه قبل أن تفرج عنه.

ووفقا لشهود عيان، فإن مواجهات اندلعت في بلدة عزون عقب مداهمة الاحتلال البلدة واستفزاز مواطنيها في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق مداخل البلدة المتكرر من قوات الاحتلال، حيث أصيب العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما نصب جنود الاحتلال حاجزا عسكريا على شارع جنين-نابلس قرب مدخل بلدة جبع جنوب مدينة جنين، وشرعت في تفتيش المركبات والمواطنين.