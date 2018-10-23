غزة: عدم توسيع مساحة الصيد وبحرية الاحتلال تلاحق الصيادين

أجبرت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين على العودة إلى الميناء من على بعد 3 أميال بحرية، مؤكدة أن مساحة الصيد ما زالت 3 أميال بعكس ما تناولته وسائل الإعلام بتوسيع مساحة الصيد بقرار من سلطات الاحتلال، بحسب ما ذكرت لجان الصيادين في غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين، زكريا بكر إن "قوات الاحتلال اعتقلت، صباح اليوم، اثنين من الصيادين هما: عوض نافذ السلطان، وأحمد عماد صيام، كانا يعملان على حسكة مجداف ببحر مدينة غزة"، وتأتي الملاحقة للصيادين خلافا لما زعمه الاحتلال توسيع مساحة الصيد في بحر غزة.

ووفقا لنقيب الصيادين نزار عياش، فإن سلطات الاحتلال تعتزم ومنذ صباح يوم الثلاثاء، إعادة مساحة الصيد في قطاع غزة لـ6 أميال بحرية على طول ساحل القطاع.

وأعاد جيش الاحتلال وبقرار من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مطلع الأسبوع الجاري، فتح معبر كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون "إيرز"، وذلك بعد قرار لليبرمان قبل نحو أسبوع إغلاق المعابر البرية مع القطاع وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال في بحر غزة، عقب إطلاق صاروخينا آنذاك من غزة وسقط أحدهما على منزل في مدينة بئر السبع.

وكان ليبرمان قد أصدر تعليمات بإغلاق المعابر للقطاع وتقليص مساحة الصيد عدة مرات في الفترة الأخيرة، على خلفية فعاليات مسيرة العودة، حيث يفرض ليبرمان هذه الإجراءات والعقوبات على غزة في محاولة من الاحتلال لجم مسيرة العودة والحد من المظاهرات عند السياج الأمني.