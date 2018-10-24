إدانة لاعتداء الاحتلال على الرهبان في ساحة كنيسة القيامة

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك إنها تنظر بعين الخطورة لما تتعرض له مدينة القدس بوجودها العربي الإسلامي والمسيحي الأصيل، من استهداف ممنهج تتعاقب على تنفيذه أجهزة الشرطة وأذرعها.

واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية "ما اقترفته هذه الأجهزة من اعتداء صارخ بحق رهبان الطائفة القبطية في ساحة كنيسة القيامة لمجرد محاولتهم الاحتجاج على تدخل موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية والمكلفين من قبل الحكومة الإسرائيلية للعمل داخل دير السلطان المحاذي لكنيسة القيامة، والذي تسعى من خلاله لفرض سيطرتها وتدخلها في عموم الأوقاف المسيحية وعقاراتها ضمن السياسة الرامية لتهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي".

وأكدت على "الحق التاريخي والقانوني القائم منذ العام 1967 والذي يخول حصرا مجلس الكنائس إدارة كافة شؤون الأوقاف المسيحية في مدينة القدس اتساقا مع القوانين والشرائع الدولية التي تلزم بالحفاظ على الوضع القائم واحترامه خاصة في مدينة القدس".

كما أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية على تضامنها المطلق "مع كامل نسيجنا المقدسي، بكل مكوناته وأطيافه الإسلامية والمسيحية أمام كل مساعي العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل وصاية الملك عبد الله الثاني على هذه المقدسات".

ورفضت بشدة "تدخل السلطات الإسرائيلية في شؤون الكنائس، مع حرصنا الدائم لتبقى مدينة القدس واحة للسلام العادل في هذه المنطقة من العالم".

عريقات يدين تصعيد اعتداءات الاحتلال على بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس

وفي نفس السياق، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، الحملة التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال على فلسطين المحتلة وبشكل خاص ضد مدينة القدس المحتلة وأبنائها، ووصفها بـ"العدوان المنظم على حقوق شعبنا". وشجب بشكل خاص "قتل قوات الاحتلال الشهيد محمد محمود بشارات في بلدة طمون، بأعيرة نارية مباشرة إلى الصدر بهدف إعدامه بشكل مباشر، خلال اقتحام البلدة والاعتداء على أبناء شعبنا فيها".

واستنكر عريقات اعتقال قوات الاحتلال راهبا من أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس القديمة، صباح اليوم، وقمعها للاحتجاج السلمي الذي نظمته البطريركية احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي، والتدخل في صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدا أن "هذا الهجوم يأتي في إطار حملة ممنهجة ضد أبناء شعبنا المسيحيين، كان آخرها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المضللة حول أبناء شعبنا المسيحيين وتدنيس مقبرة بيت جمال الكاثوليكية الأسبوع الماضي".

وأكد أن "ذلك ينسجم تماما مع 'قانون القومية' العنصري الذي ينتهك حقوق جميع من هم من غير اليهود، ويمهد لاعتداءات أخرى".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بـ"التدخل بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فورية، وخاصة من الدول الأوروبية. هذه الاعتداءات تتطلب إيجاد آليات فورية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، فتصعيد سلطات الاحتلال لهجماتها العدوانية وجرائمها واعتداءاتها ضد أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين هو نتيجة حتمية لسياسة التحريض الرسمية والممارسات غير القانونية الإسرائيلية والحصانة التي تقدمها إدارة ترامب لهذه الممارسات ولقوة الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاتها وإنهاء احتلالها".

وأدان عريقات "محاصرة قوات الاحتلال، اليوم، مقر محافظة ووزراة شؤون القدس في حي ضاحية البريد، ونشر نحو عشر حافلات عسكرية إسرائيلية، وإغلاق الشوارع والتقاط صور من خارج المبنى ومعاينته ومضايقة الموظفين".

وختم بالقول إن "ذلك يؤشر إلى نية قوات الاحتلال مواصلة تصعيدها في الأيام المقبلة ما يتطلب تحركا عاجلا قبل فوات الأوان".