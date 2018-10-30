اعتقال 17 فلسطينيا بينهم أحد أقرباء المطارد نعالوة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإنه يواصل مطاردة أشرف نعالوة من قرية شويكة المتهم في تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن قتل مستوطنين وجرح ثالث، حيث تم اقتحام القرية واعتقال أحد أقرباء المطارد بزعم مساعدته وتوفير الحماية له.

وركز جيش الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في محافظات، القدس، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وجنين والخليل، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل تفتيشها والتحقيق مع قاطنيها ميدانيا والانسحاب منها بعد أن عاثوا بها خرابا.

في محافظة القدس، قامت شرطة الاحتلال وبإسناد من القوات الخاصة، في حملة مداهمات للعديد من المنازل، حيث اعتقل عناصر الشرطة 5 مواطنين تتراوح اعمارهم بين 14-50 عاما، وذلك بزعم إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين.

وفي إطار البحث عن المطارد نعالوة، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر قرية شويكة شمال طولكرم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وإخضاع قاطنيها للتحقيقات الميدانية، فيما فجر جنود الاحتلال أبواب عدد من المنازل.

ووفقا لشهود، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.

في محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال قرية تقوع واعتقلت عيسى جميل العمور، ومجدي سالم البدن، بعد أن سلمتهما قوات الاحتلال بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، وإثر ذلك تم اعتقالهما.

أما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين غربي المدينة، وشنت حملة مداهمات بعدة بنايات في إسكان جامعة النجاح، واعتقلت الشابين سامر معروف، وعبد الله فؤاد محمود. كما اقتحم جنود الاحتلال مسجد إسكان الجامعة، ودخل الجنود بأحذيتهم، وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

في شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، طالت 9 مواطنين، بينهم أمين سر حركة "فتح"، وأسرى محررون.

وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمين سر "فتح" قدري عبد الجواد خنفر، والأسيرين المحررين صلاح عبد الحميد أبو دياك، وإيهاب عبد المنعم صديق رحال، والشقيقين آدم وفواز خالد حنتولي، وأحمد وليد محمد أبو دياك، وطارق رائد أبو عصبة، وحسن زياد حنتولي، وطارق رائد أبو عطية، بعد دهم منازلهم في البلدة، بالإضافة إلى تفتيش منزل رئيس البلدية أسعد حنتولي.