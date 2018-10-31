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ثانية خلال أسبوع: عباس يستقبل مبعوثا عمانيا

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 16:26

ثانية خلال أسبوع: عباس يستقبل مبعوثا عمانيا
عن وكالة "وفا"
عرب 48 ووكالات

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مبعوث سلطان عمان، ووزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي.

وبحسب وكالة "وفا"، فإن بن علوي سلم عباس رسالة من السلطان قابوس بن سعيد تتصل بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج.

يذكر في هذا السياق أن عباس استقبل، الأحد الماضي، مبعوث سلطان عمان، المستشار سالم بن حبيب العمري، وذلك بعد يومين من زيارة نتنياهو.

وكان نتنياهو قد اجتمع، الجمعة الماضي، في عمان مع السلطان قابوس، وناقش معه وساطة لمسقط تمكن لإسرائيل إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، منها إمكانية إدارة حوار سري مع إيران وسورية، بالإضافة إلى بحث سبل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمود عباس
#قابوس بن سعيد
#يوسف بن علوي
#سالم بن حبيب العمري
#بنيامين نتنياهو
#مسقط
#رام الله

من عرب 48

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