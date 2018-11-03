السيسي وعباس يبحثان مستقبل القضية الفلسطينية

التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم السبت، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك على على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني المنعقد في شرم الشيخ، وبحثا عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية وملف المصالحة ووقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب، إن السيسي استقبل عباس في شرم الشيخ، وأكد له استمرار القاهرة بجهود دعم قضية فلسطين وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووفقا لوكالة "وفا" بحث عباس والسيسي مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين بشكل خاص، وذلك في ظل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وتحديات ما يسمى "صفقة القرن".

وأشاد عباس بالجهود التي تبذلها القاهرة، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين، فيما أكد الرئيسان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وعن الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كمال، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبد النبي، والناطق الرسمي باسم راضي.