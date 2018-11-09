إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال لمسيرة سلمية غرب رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة جبل الريسان التابع لقرى رأس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث غرب مدينة رام الله.

هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في جبل الريسان، غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة المسعف فراس سمارة.

وفي التفاصيل جاء أن قوات الاحتلال استهدفت بالقنابل المسيلة والرصاص المطاطي، سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ما أسفر عن إصابة السائق بشظايا الزجاج المتكسر.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في مسيرة سلمية ضد محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين هم مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فارس ناصر، وخطيب الجمعة ناجح طعم الله، بالإضافة إلى المواطن محمد منظوم.