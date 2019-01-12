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مصابان جراء مواجهات أثناء اقتحام الاحتلال لأحياء في رام الله

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 22:11

مصابان جراء مواجهات أثناء اقتحام الاحتلال لأحياء في رام الله
من عمليات الاقتحام (ناشطون)
عرب ٤٨ / وفا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، حيي الماصيون وعين منجد، ومنطقة رام الله التحتى، ومحيط بلدية رام الله، في المدينة.

وأفاد شهود عيان، لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت وزارة الصحة أن إصابتين وصلتا مجمع فلسطين الطبي جراء المواجهات المندلعة في المدينة، إحداها لشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، والثانية لشاب أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واصفة حالتيهما بالطفيفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لعدة أحياء في مدينة رام الله منذ أيام، والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية.


#الاحتلال
#رام الله
#حي الماصيون
#عين منجد

من عرب 48

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