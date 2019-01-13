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مواجهات في رام الله: الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 08:07

مواجهات في رام الله: الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة
جنود الاحتلال في رام الله، الأربعاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، إن قواته اعتقلت سبعة فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وأن اثنين من أفراد وحدة حرس الحدود أصيبا خلال مواجهات في مدينة رام الله.

وزعم بيان لجيش الاحتلال أن المعتقلين مشتبهين بالضلوع في نشاط "إرهابي". وجرى نقل المعتقلين إلى التحقيق في مراكز للاحتلال.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنه خلال عمليات تفتيش في بيوت في قرية عرابة جنين تم العثور على ستة أسلحة وذخيرة.

وقال المتحدث باسم وحدة حرس الحدود إن اثنين من افراد الوحدة أصيبا بجروح طفيفة أثناء عملية اعتقال وجمع معلومات استخبارية في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن مئات الشبان الفلسطينيين في رام الله رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية فيما استخدمت قوات الاحتلال "وسائل لتفريق متظاهرين".

وجرى نقل عنصري حرس الحدود إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس.  


#الضفة الغربية
#جيش الاحتلال
#اعتقالات
#حرس الحدود
#رام الله

من عرب 48

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