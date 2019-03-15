غزة: اعتقالات والأمن يفض تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية

فضّت أجهزة الأمن في قطاع غزّة، بالقوّة، تظاهرة للحراك الشبابي، لليوم الثاني على التوالي، في أكثر من موقع بالقطاع، مساء اليوم، الجمعة، خرجت للاحتجاج على الغلاء والضرائب والبطالة.

حرية ... حرية

بدنا نعيش ..بدنا نعيش

من هتافات اهلنا في غزة ضد قمع الأجهزة الأمنية التابعة لحماس



#الترنس_يجمعنا pic.twitter.com/UyC4cdH4G1 — Hussam Rabah (@HussamRabah) March 14, 2019

وقال شهود عيان إن أمن غزّة وصل إلى مكان التظاهرات بملابس مدنية وشرطية، وأطلقوا النار في الهواء، قبل أن يهاجموا المتظاهرين بالهراوات، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.

واعتدى أمن غزّة على الصحافي محمود اللوح مراسل "صوت الشعب"، خلال تغطيته لمسيرات دير البلح، واعتقل الصحافي أسامة الكحلوت، بعد اقتحام منزله وتكسيره وأجهزته الخاصة بالعمل، في المدينة، بالإضافة إلى اعتقال المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بكر التركماني، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان، أثناء متابعة المظاهرات في دير البلح، والاعتداء على عضو المكتب الحركي لجامعة الأزهر، شريف البحيصي، ونجله.