بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا: 4 فلسطينيين و4 أردنيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنه بين ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، كان هناك أربعة فلسطينيين، إضافة إلى ستة جرحى ومفقودان اثنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير يعتبر غير رسمي، حيث أنه يعتمد على تواصل سفارة فلسطين في استراليا مع الخارجية النيوزيلندية، ومع أجهزة الداخلية والشرطة والصليب الأحمر النيوزيلندي، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع الجالية الفلسطينية وممثليها وفي ظل غياب التقارير الرسمية النيوزيلندية.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى، واقتصر الأمر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصةً إذا كانوا يحملون جنسيات نيوزيلندية، باعتبارهم قد أصبحوا ضمن رعايا الدولة النيوزيلندية، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتها حال وصولهم نيوزيلندا.

أما أسماء الضحايا حسب المعطيات الأولية، وعلى أساس المعلومات التي جمعتها الوزارة من عديد المصادر المطلعة فهم: عبد الفتاح قاسم الدقي وعلي المدني وعطا محمد عليان وأمجد حميد.

أما أسماء الجرحى فهم: وسيم دراغمة، وإيلين دراغمة، وباسل أسعد وشحادة السناوي ومحمد عليان وخالد حجاوي.

أما الأشخاص المفقودون، ولم يتم التأكد من وفاتهم بعد، فهم أسامة أبو كويك وكامل درويش.

ولفت البيان إلى أن بعض هذه الأسماء قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول الأخرى بحكم أن البعض منهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك بالرغم من أصولهم الفلسطينية.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعليماتها لسفير فلسطين لدى استراليا وغير المقيم لدى نيوزيلندا، بالتوجه الفوري إلى نيوزيلندا، لمتابعة هذا الحادث، والتواصل مع السلطات المختصة، لزيارة الجرحى والاطمئنان عليهم وتقديم العون اللازم لهم، كما وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات الشهداء والوقوف معهم، وتقديم ما يلزم من مساعدة يحتاجونها في هذه الظروف.

ودعت الوزارة إلى اعتماد بياناتها منعا لأي التباس، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار البيانات بشأن المجزرة.

4 أردنيين بين ضحايا المجزرة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، مقتل أربعة أردنيين في المجزرة.

وقال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن عدد الأردنيين بين ضحايا المجزرة قد ارتفع إلى أربعة بعد وفاة أحد المصابين.

كما أشار إلى أن هناك 5 مصابين أردنيين يتلقون العلاج.

وبحسب القضاة فإن مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة، السفير عاهد سويدات، قد غادر الأردن، الجمعة، متوجها إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك.

وأوضح أن الوزارة شكلت فريق عمل يُعنى بمتابعة شؤون الضحايا والمصابين، وأن هذا الفريق الذي يرأسه سفير في وزارة الخارجية كُلّف بجمع المعلومات عنهم والتواصل مع ذويهم، وتسهيل سفر الراغبين منهم إلى نيوزيلندا، وكذلك متابعة نقل الجثامين إلى الأردن.