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غزة: اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 21:36

غزة: اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي
صورة توضيحية
عرب ٤٨ ووكالات

أصيب 4 فلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال قمع فعاليات "الإرباك الليلي" على حدود قطاع غزة.

وأكد مصدر طبي إصابة شاب برصاصة في القدم نقل على إثرها إلى مشفى ناصر لتلقي العلاج، ووصفت جراحه بالمتوسطة، فيما أصيب اثنان شرق جباليا ورابع شرق رفح.

وكان قد بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد أشعل الشبان إطارات السيارات، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن عبوات صوتية في أكثر من منطقة من قطاع غزة.

وقال مقرر اللجنة الشبابية بالهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، محمد هنية: "فعاليات الإرباك عادت إلى الميدان، بعد توقفها مؤقتا"، مؤكدا أنها تشمل في كل مخيمات العودة شرقي القطاع.

ووجه هنية دعوته إلى الشباب للمشاركة في الفعاليات السلمية، قائلا: "رسالتنا للاحتلال الإسرائيلي بأن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

من جهتها قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين عبروا السياج الحدودي في جنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تتجدد فعاليات المسير البحري، بغد ظهر غد الثلاثاء، قبالة كيبوتس "زيكيم".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قطاع غزة
#الإرباك الليلي
#المسير البحري

من عرب 48

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