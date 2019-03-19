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غزة: 33 إصابة باعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ25

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 20:22

غزة: 33 إصابة باعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ25
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أصيب 33 فلسطينيًا، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال مشاركتهم في تظاهرات سلمية على شاطئ بيت لاهيا وقرب البريج.

وتعاملت الطواقم الطبيّة مساء اليوم مع 29 إصابة في الحراك البحري شمالي قطاع، بينها إصابتان بالرصاص الحي وأربع إصابات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، إلى جانب 14 بضربات قنابل الغاز و9 اختناق وشظايا، وفق ما أورد "المركز الفلسطيني للإعلام".

من أحداث المسير البحري اليوم (أ ب أ)

وانطلق المسير البحري الـ 25، مساء اليوم على شاطئ بيت لاهيا، تحت اسم "غزة ستنتصر على محاصريها"، بمشاركة مجموعة من القوارب الفلسطينية، وانطلقت الجماهير الفلسطينية في مسير الإسناد للحراك البحري قرب موقع "زيكيم" العسكري الإسرائيلي.

وبحسب المصادر الطبية، فقد أطلق جنود الاحتلال وزوارقه الحربية، وابلًا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسير، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. مؤكدة أنه "تم علاجهم ميدانيًا من قِبَل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان".

(أ ب أ)

وأصابت  قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بالرصاص الحي؛ بينهم إصابتان في الأطراف السفلية، شرقي مخيم البريج للاجئين (وسط قطاع غزة).

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#غزة
#المسير البحري
#بيت لاهيا

غزة: 33 إصابة باعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ25

غزة: 33 إصابة باعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ25

غزة: 33 إصابة باعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ25

من عرب 48

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