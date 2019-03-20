هدم منشأة بالخليل والاحتلال يقتحم مدرسة النهضة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منشأة وصادرت صهريج مياه وخلايا شمسية في قرية الطوبا جنوب الخليل، فيما اقتحم جنود الاحتلال مدرسة النهضة، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطوبا بمسافر يطا، واستولت على خلايا شمسية تزود عدة بيوت في القرية بالكهرباء، وهدمت خزان ماء، وغرفة مشيدة من الطوب والصفيح، تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي عوض زين، واعتقلت الشاب عوض إبراهيم عوض.

ويتعرض الأهالي في قرى وخرب شرق يطا يوميا لانتهاكات قوات الاحتلال، التي تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.

وبموازاة ذلك، داهمت قوات الاحتلال صباح اليوم، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها.

واعتلت قوات الاحتلال منطقة "قب الجانب" المحاذية للمدرسة، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدات بيت كاحل، وسعير، ودورا، وفتشت عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: محمد خليل عصافرة، ومنزل والد الشهيد ضياء عبد الحليم التلاحمه.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.