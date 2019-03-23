  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: إصابة 3 فلسطيين في قصف إسرائيلي

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 17:30

غزة: إصابة 3 فلسطيين في قصف إسرائيلي
صورة أرشيفيّة (أ ب أ)
عرب ٤٨

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم، السبت، جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة، "جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع".

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن الاحتلال قصف بصاروخ واحد منطقة يتواجد فيها عدد من الشبان يعتقد أنهم مطلقو بالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، شرق مخيم البريج (وسط).

واستشهد أمس، الجمعة، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعه لمسيرات العودة الأسبوعيّة، التي انطلقت العام الماضي.

وشرع فلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة ولاحقا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في أيّار/ مايو 2018، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 آذار/ مارس من العام ذاته، ولا تزال مستمرة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#غزة
#البريج
#الاحتلال
#مسيرات العودة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: "الإرباك الليلي" تصعّد ردا على الحصار وتغوّل الاحتلال
غزة: "الإرباك الليلي" تصعّد ردا على الحصار وتغوّل الاحتلال

2019-03-23

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22

مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي غزة
مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي غزة

2019-03-21

الأكثر قراءة

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع "اتفاق" مع إسرائيل

2019-03-22
وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

2019-03-22
العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

2019-03-22