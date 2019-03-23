غزة: إصابة 3 فلسطيين في قصف إسرائيلي

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم، السبت، جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة، "جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع".

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن الاحتلال قصف بصاروخ واحد منطقة يتواجد فيها عدد من الشبان يعتقد أنهم مطلقو بالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، شرق مخيم البريج (وسط).

واستشهد أمس، الجمعة، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعه لمسيرات العودة الأسبوعيّة، التي انطلقت العام الماضي.

وشرع فلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة ولاحقا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في أيّار/ مايو 2018، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 آذار/ مارس من العام ذاته، ولا تزال مستمرة.