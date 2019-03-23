  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: الإرباك الليلي" تصعّد ردا على الحصار وتغوّل الاحتلال

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 13:39

غزة: الإرباك الليلي" تصعّد ردا على الحصار وتغوّل الاحتلال
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

قالت وحدات "الإرباك الليلي" في قطاع غزة، اليوم السبت، إنها تنوي تصعيد فعالياتها السلمية على طول حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية.

وقالت وحدات الإرباك في بيان إن قرار التصعيد يأتي ردا على "تغول العدو على المشاركين في مسيرات العودة وإيقاع شهداء وإصابات بالعشرات، وفي ظل تمادي العدو بحصاره للقطاع وتباطؤ الوسطاء".

وأشار البيان إلى أن الإرباك هذا الأسبوع سيكون شاملا على طول الحدود الشرقية والشمالية، وسوف يبدأ كل يوم من الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى ساعات الفجر قرب التجمعات العسكرية والاستيطانية.

ويتزامن ذلك، بحسب البيان، بمضاعفة أعداد البالونات الحارقة خلال ساعات النهار، والتي تطلق باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وأكدت وحدات الإرباك أن "الخطوات المذكورة جزءا من خطة تصعيد الحراك لدينا، والتي سنجعل من خلالها حياة مستوطني الغلاف وجنود العدو جحيمًا لا يُطاق، ورسالتنا لقيادتهم المجرمة: إما يُكسر الحصار عن غزة أو يرحل سكان الغلاف".

يذكر أن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الحادية والخمسين، التي حملت اسم "المسيرات خيارنا"، قد أسفر عن استشهاد شابين وإصابة 62 غزيا برصاص جنود الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينيّة، الجمعة، إن أحد الشهيدين يبلغ من العمر 29 عامًا، واستشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر، فيما الآخر يبلغ من العمر 18 عامًا، وإن الطواقم الطبية تعمل على إنقاذ حياة ثلاثة غزّيين آخرين.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قطاع غزة
#وحدات الإرباك الليلي
#الحصار
#الاحتلال
#مسيرات العودة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22

مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي غزة
مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي غزة

2019-03-21

الأوقاف يطلع وفدا أوروبيا على انتهاكات الاحتلال بالأقصى
الأوقاف يطلع وفدا أوروبيا على انتهاكات الاحتلال بالأقصى

2019-03-21

الأكثر قراءة

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

2019-03-22
أم الفحم: اتهام محمود جبارين بالتواصل مع حزب الله

أم الفحم: اتهام محمود جبارين بالتواصل مع حزب الله

2019-03-22
الجولان بين رسالة فورد وإعلان ترامب

الجولان بين رسالة فورد وإعلان ترامب

2019-03-22