الاحتلال يقتحم مدرسة بالخليل ويعتدي على المعلمين والطلاب

أصيب عشرات الطلاب والمعلمين صباح اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة النهضة الأساسية للبنين في مدينة الخليل.

ووفقا لشهود عيان، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى إسعافهم ميدانيا.

وتعاني أكثر من 11 مدرسة في محافظة الخليل من اعتداءات قوات الاحتلال على الطلبة والهيئة التدريسية، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.

وفي سياق تضييق الاحتلال على المواطنين في محافظة الخليل، داهمت تلك القوات منزل المواطن هاني الرجبي في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، وسلبت مبلغا من المال، ومنزلي الشقيقين محمود وسامي جميل الرجوب في بلدة دورا جنوبا، وفتشتهما.