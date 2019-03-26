الوفد المصري يؤكد للفصائل سريان وقف إطلاق النار

أجرى الوفد الأمني المصري صباح اليوم الثلاثاء، اتصالات مع الفصائل الفلسطينية للتأكيد على سريان التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في أعقاب مواصلة الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على القطاع رغم إعلان فصائل المقاومة عن وقف إطلاق للنار بجهود مصرية، والتي من المفروض أن تكون دخلت حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء الإثنين.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية، صباح اليوم، أنها ستوسع دائرة القصف حال لم يوقف الاحتلال عدوانه في غزة، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، مساء الإثنين، استجابتها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار، معلنة التزامها بالتهدئة ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وامتنعت إسرائيل التعقيب على ما نشر من قبل حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، إذ واصل الطيران الحربي للاحتلال فجر اليوم شن سلسلة غارات على أهداف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بالقطاع، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقة من القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: "‏يتجدد العدوان الإسرائيلي، بل لا يكاد يتوقف وبصور مختلفة، فلا يمكن فصل المشاهد عن بعضها، فانتهاكات لحقوق الأسرى، وقصف لا يكاد يتوقف في قطاع غزة، وقتل واعتقال في الضفة الغربية، لاعتراف أميركي بضم الجولان السوري لإسرائيل، غير عابئين بقراراتهم الدولية ولا بمجالس حقوق الإنسان التي صنعوها".