إغلاق حاجز قلنديا بحجة دهس شرطي للاحتلال

أصيب شرطي للاحتلال من عناصر "حرس الحدود" بعد عصر اليوم الخميس، بجروح وصفت بالطفيفة، وذلك بحجة تعرضه لعملية دهس على معبر قلنديا شمال القدس المحتلة.

ووفقا لطواقم الإسعاف، فإن طواقمها تلاقت بلاغا عن شرطي جريح على حاجز قلنديا، حيث هرع الطاقم الطبي للمكان وقدم الإسعاف الأولي لشرطي يبلغ (20 عاما)، جراء تعرضه للدهس، حيث يعاني من كدمات في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسد.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إن "سيارة قادمة من جهة القدس دهست شرطيا وأصابته في قدمه بجروح طفيفة، قبل يهرب سائقها من المكان".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى مكان الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد، بينما نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى "شعاري تصيدق" بالقدس للعلاج.

وعقب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، حاجز قلنديا العسكري، بزعم دهس أحد عناصر شرطة "حرس الحدود"، وفاقم إغلاق الحاجز الأزمة المرورية على طرفي الحاجز.