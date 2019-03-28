مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل صلاح برغوثي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 13 فلسطينيا، حيث أخطر الاحتلال بهدم منزل الأسير صلاح برغوثي، فيما توغلت جرافات عسكرية للاحتلال شرح رفح في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة، فيما وقع قائد القيادة المركزية، اللواء نداف بادان، على أمر بمصادرة وهدم منزل عائلة الشهيد صلاح البرغوثي، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية مسلحة مع شقيقه بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة 7 بجروح.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: محمد شادي أبو شخيدم، ياسر أبو شخيدم وعلي قنداح عقب مداهمة منازلهم بقرية أبو شخيدم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مدين داوود ويزن أبو ارميلة بعد مداهمة منزليهما في مدينة نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسير محرر، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، وهم: موهيب وائل العجارمة من مخيم العروب، ومحمد رائد نوفل من بلدة حلحول شمالا، والأسير المحرر نعيم أبو تركي من خربة قلقس جنوب المدينة، وعمرو دياب فروخ ومحمد صالح فروخ من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وداهمت القوات عددا من المنازل في مناطق مختلفة، عرف من أصحابها: زكريا أبو تركي، وعامر أبو عيشة من حي جبل أبو رمان من مدينة الخليل، وعماد مسالمة من بيت عوا، ومحمود عمر جرادات وشقيقه حمدي من بلدة سعير، وموسى خليل جردات وشقيقه خالد، وفتشتهم.

كما داهمت دوريات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وشهدت منطقة خرسا قضاء الخليل، في ساعات الليل، مواجهات مع جيش الاحتلال، وقال شهود عيان لـ"وفا" إن، جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوتية باتجاه المواطنين في مثلث خرسا، واندلعت مواجهات في المنطقة.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الخميس، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن أربع جرافات عسكرية ضخمة توغلت لعشرات الأمتار شرق رفح وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية القريبة لإجبار المزارعين على الابتعاد.