هدم بالأغوار واعتقالات بالضفة طالت قيادات من حماس

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال العديد من المواطنين بينهم قيادات من حركة حماس، فيما هدم الاحتلال منشآت زراعية وسكنية في الأغوار الشمالية.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس نادر مصطفى صوافطة بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت القوات منزل صوافطة واقتادته إلى جهة مجهولة، حيث لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال باعتقاله الأخير سوى 10 أشهر، فهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 15عاما على فترات متعددة، أغلبها في الاعتقال الإداري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبيدة هيثم عينبوسي بعد اقتحام منزله في طوباس وتفتيشه في وقت السحور، في حين انتشرت في شوارع طوباس على فترات.

أما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة الخليل، وفتشت منزلا في بلدة اذنا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسين عايد أبو سنينة، وموسى أبو قويدر، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة بالخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الذخرة" في بلدة اذنا، وداهمت منزل المواطن صالح النطاح، وأجرت تفتيشات في المنزل ومحيطه.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت الشاب حسن سليمان ضراغمة من منزله. كما اعتقلت الشاب محمد محمود لبادة، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب المدينة بعد منتصف الليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت بناية سكنية لعائلة التمام في شارع ابن رشد، وأجرت فيها عمليات تفتيش. واندلعت مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

بينما في قلقيلية، اعتقلت قوات الشاب سيف عبد القادر سليم، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه في بلدة جيوس.

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالأغوار

وفي الأغوار الشمالية، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منشآت سكنية زراعية ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي.

وقال الناشط الحقوقي عارف إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة.