السنوار: عملية الشهيد أبو صلاح "بطولية" وندرب الشباب

اعتبر رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيى السنوار، يوم الثلاثاء، أن العملية التي نفذها المقاوم الفلسطيني، هاني أبو صلاح، فجر اليوم الأول من الشهر الجاري، عقب تخطيه حدود قطاع غزة، واشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي،"فدائية وبطولية".

وقال السنوار، في كلمة له خلال لقائه بعائلات فلسطينية في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، إن "العملية قام بها هاني أبو صلاح (...) سنكسر جيش الاحتلال المهزوم، إذا ما دخل قطاع غزة".

وأضاف السنوار: "سنمطر المدن الصهيونية بالرشقات الصاروخية إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا".

الشهيد هاني أبو صلاح

وتابع: "صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلا أننا نصنع الصواريخ، ونحفر الأنفاق، وندرب الشباب، ولن نتخلى عن هذه المهمة".

وأوضح السنوار أن حركته "ستعمل على تحقيق المصالحة على أساس الثوابت الوطنية، وأن صفحة الانقسام ستنطوي"، حينما سُئل بشأن المصالحة الفلسطينية.

وكان أبو صلاح قد عبر السياج الحدودي، جنوبي القطاع، وأطلق النار على جنود الاحتلال، ما أسفر عن إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين بجراح طفيفة.