مستوطنون يقتحمون سبسطية والاحتلال يعتقل أمين حركة فتح بالعيسوية

اقتحم عشرات المستوطنين بعد ظهر اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش.

ووفقا رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا، خاصة عقب مباشرة العمل بساحة البيدر السياحية، القريبة من الموقع، للحيلولة دون استكمال أعمال البنية التحتية، فيما يرافق جنود الاحتلال مجموعات من المستوطنين خلال اقتحامهم للمواقع الأثرية بالقرية.

إلى ذلك، اعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال، أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة للاحتلال اختطفت درويش أثناء تواجده في العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

وأفرجت قوات الاحتلال عن درويش قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان درويش اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه القرية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.