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عشرات المصابين في قمع الاحتلال لمسيرتي كفر قدم وكفر مالك

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 17:06

عشرات المصابين في قمع الاحتلال لمسيرتي كفر قدم وكفر مالك
من مسيرة كفر مالك اليوم (وفا)
عرب ٤٨ والأناضول

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرةً منددة بالاستيطان في بلدة كفر مالك، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال منع عشرات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة على أراضي البلدة، المهددة بمصادرتها وبناء مستوطنات عليها.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيا.

وأمس، الخميس، دعت الفصائل الفلسطينية إلى إقامة صلاة الجمعة على أراضي بلدة كفر مالك، المهددة بإقامة مستوطنة إسرائيليّة.

وفي بلدة كفر قدوم غربي نابلس، فرّق جيش الاحتلال مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، مستخدمًا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان إنّ متضامنة أجنبية أصيبت بالرصاص المطاطي في الرأس، والعشرات أصيبوا بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيًا.


ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، بحسب تقديرات فلسطينيّة وأخرى للاحتلال.


#كفر مالك
#كفر قدم
#الضفة الغربية
#الاحتلال

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