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غزة: 33 مصابا في "جمعة الشباب الفلسطيني"

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 19:30

غزة: 33 مصابا في "جمعة الشباب الفلسطيني"
من مسيرات العودة (أ ب أ)
عرب ٤٨

أصيب 33 غزّيًا، اليوم، الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي قمع المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعيّة، التي حملت هذا الأسبوع اسم "جمعة الشباب الفلسطيني".

وبحسب مصادر طبيّة، فإن حالة أحد الجرحى خطيرة، فيما لم تعرف حالات المصابين الآخرين.

ودعت "الهيئة الوطنية العليا" لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم، وطالبت بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة، بعد عصر اليوم مباشرة، للتأكيد على أهمية دور الشباب الذين عدّتهم "عماد الأمة".

وعبرت الهيئة عن رفضها كلَّ المشاريع التصفوية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"، ومواجهة كل مخططات الاحتلال والإدارة الأميركيّة "التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، ورفضها لكل أوجه الاستيطان ومحاربة تهويد الضفة الغربية والقدس المحتلة".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 326 غزيا؛ منهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.


#مسيرة العودة
#غزة
#الهيئة الوطنية العليا
#مسيرات العودة

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