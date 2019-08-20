اعتقال أكثر من 500 مقدسي خلال تموز

أفاد تقرير إحصائي صدر عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني بالقدس المحتلة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، إذ تركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية.

وقال مدير نادي الأسير في القدس المحتلة، ناصر قوس، إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 مواطن مقدسي بينهم فتية وأطفال منذ نحو شهر، عقب الأحداث الأخيرة في بلدة العيسوية.

وذكر قوس في بيان أن عمليات الاعتقال طالت مواطنين من مختلف أنحاء القدس، فيما سجلت أعلى نسبة في بلدة العيسوية التي شهدت اعتقال أكثر من 300 حالة من مختلف الأعمار.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تحاول فرض سيطرتها بالقوة على المدينة عبر سياسة إرهاب المواطنين، مؤكدا أن تزايد عدد الأسرى مؤخرًا مؤشر على استهداف الاحتلال لكل من يتصدى لسياساته وانتهاكاته من أيناء القدس وضواحيها.

وتشن شرطة الاحتلال يوميا، حملات اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.