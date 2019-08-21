اعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة ومواجهات بالعيسوية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما قام مستوطنون بالاعتداء على مزارعين قضاء رام الله ووضع اليد على عشرات الدونمات.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المواطنة هبة أحمد عبد الغني اللبدي، من جنين، على معبر الكرامة أثناء عودتها من الأردن.

إلى ذلك، اندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية، وذلك عقب اقتحام عدد من الجيبات العسكرية للبلدة، وتمركزها في حي آل عبيد، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، اعتدى مستوطنون، مساء الثلاثاء، على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكا شائكة على أراٍ تقدر مساحتها بـ150 دونما.

ووفقا لرئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، فإن مستوطنين من مستوطنة "حلميش" اعتدوا على مزارعين قرب قرية أم صفا، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين من أجل تدمير المزروعات.

ووضع المستوطنون زوايا حديدية وأسلاكا شائكة حول منطقة تتجاوز مساحتها 150 دونما تمهيدا للسيطرة عليها.